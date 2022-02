Marín: "No nos interesa aprobar los presupuestos en un año electoral"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder Ciudadanos, Juan Marín, aseguró el pasado mes de julio en una reunión con su grupo parlamentario que "como Gobierno no nos interesa aprobar los presupuestos (de 2022) en año electoral, es estúpido", precisó.



La declaración es parte del contenido de una grabación a la que ha tenido acceso la Cadena Ser, en la que Marín reconoce que, por cálculos electorales, el Gobierno andaluz prefiere no aprobar otros presupuestos sino prorrogar las actuales, y apostilla: "Podemos presentar un presupuesto para que no nos lo aprueben".



Además, el vicepresidente sostiene que la campaña electoral "empieza en enero y hay que quitarle al PSOE la posibilidad de demostrarse útil", y argumenta que unos nuevos presupuestos "implicarían recortes y supondrían un lastre en año de elecciones".



"En año electoral no podemos permitir el lujo de presentar un presupuesto. Yo creo que no. Es estúpido. Ningún Gobierno aprueba presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más", asevera Marín en la grabación.



Este lunes, el líder de Ciudadanos y vicepresidente, Juan Marín, pidió a Vox, PSOE y Unidas Podemos "sentido común" para que apoyen los presupuestos de la Junta y que sigan el ejemplo de su partido en la Diputación de Sevilla, que ha anunciado que apoyará las cuentas presentadas por el PSOE.



El contenido de la grabación se conoce cuando el Gobierno andaluz y los grupos del PSOE-A y Vox negocian a contrarreloj para intentar evitar que se prorroguen los presupuesto de 2021, mientras Unidas Podemos ha presentado una enmienda a las cuentas de 2022, medida que podría repetir Vox y, previsiblemente, los socialistas.

