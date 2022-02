Unidas Podemos pide la dimisión de Juanma Moreno y de Marín

La portavoz de Unidas Podemos, Martina Velarde, ha reclamado este martes la dimisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y del vicepresidente, Juan Marín, a los que ha acusado de "jugar con los tiempos para convocar elecciones anticipadas" por interés partidista y "no" de los andaluces.



La dirigente morada reaccionado así a propósito del contenido de una grabación difundida por la Ser en la que Marín asegura que en año electoral "no podemos permitir el lujo de presentar un presupuesto. Yo creo que no. Es estúpido. Ningún Gobierno aprueba presupuestos en el último año de legislatura", precisa.



La grabación es del mes de julio, cuando Marín mantuvo una reunión con el grupo parlamentario de Ciudadanos.



"Son muy graves las declaraciones de Juan Marín. Demuestra que el presupuesto de 2022 es de recortes tal y hemos anunciado, de ahí que hayamos presentado un enmienda a la totalidad que está completamente justificada", ha sostenido Velarde.



La coordinadora de Podemos se ha mostrado convencida de que el Gobierno de Moreno "no quiere" aprobar los presupuestos del próximo ejercicio en un momento "muy importante" para la comunidad, a la que van llegar "muchos" recursos tanto del Gobierno como de la UE.



"Están jugando con los grupos parlamentarios, están jugando con el pueblo andaluz y poniendo sus intereses electorales por delante de los de Andalucía", ha denunciado.



Además, ha opinado que el Gobierno de PP y Cs "llevan meses engañando a los grupos" con la negociación y que esta "hoja de ruta estaba trazada desde julio, como -según ella- demuestran las declaraciones de Juan Marín.



La portavoz cree que tanto el presidente Moreno como Marín ha estado "jugando con los tiempos" para convocar elecciones sin importarle Andalucía y pensando "solo en su sillón", por lo que ha pedido que dimitan.



Sobre los recortes a los que también se refiere Marín en la grabación, Velarde ha señalado: "Ahí están los 8.000 despidos en sanidad, los 3.000 en educación o los 1.000 de los bomberos forestales".

TE RECOMENDAMOS