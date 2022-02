El PSOE no volverá a sentarse con el Gobierno y presentará enmienda presupuestos

La vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha anunciado este martes, tras conocer las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, Juan Marín (Cs), sobre los presupuestos, que su partido no se sentará más a negociar con la Junta y que presentará una enmienda a la totalidad de las cuentas.



"Lo de esta mañana lo cambia todo, estamos ante un engaño y un cinismo histórico, es gravísimo que un vicepresidente califique de estupidez aprobar unos presupuestos", ha espetado en rueda de prensa la también portavoz parlamentaria del grupo socialista, que ha urgido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que dé explicaciones sobre las "escandalosas declaraciones" de su vicepresidente.



La dirigente socialista ha reaccionado así tras conocer el contenido de una grabación difundida por la Ser en la que Marín asegura que en año electoral "no podemos permitir el lujo de presentar un presupuesto. Yo creo que no. Es estúpido. Ningún Gobierno aprueba presupuestos en el último año de legislatura", precisa.

